استفاق أهالي المناطق الجبلية صباح أحد الشعانين على تساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1400 متر وما فوق وسط صقيع وبرد غير معهودَين في مثل هذا الوقت من السنة.

كما يتواصل تساقط حبات البرد في المناطق الأقل ارتفاعاً، وتهطل أمطار متفرّقة وغزيرة أحياناً في السواحل.

وفي هذا السياق، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأنّ لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط لا يزالات تحت تأثير منخفض جوّي متمركز شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيّاً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع وانخفاض بنسبة الرطوبة.

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد. كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات في الفترة المسائية.

الاثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من المساء مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتلامس ليلاً 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم في الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار فيتحوّل إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة.