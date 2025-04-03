المركزية - بدعوة من بلديات القرى الحدودية: دبل، عين إبل، رميش والقوزّح، يقوم رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر بزيارة هذه القرى على رأس وفد، الأحد 6 نيسان الجاري، وذلك تقديراً لمساهمة الجمعية ووقوفها إلى جانب الأهالي خلال الحرب وقبلها.

وسيتمّ البحث خلال الزيارة بمشاريع انمائية تُساهم في بقاء الأهالي وصمودهم بوجه الصعوبات والتحديات التي يعيشونها.



ويتضمن برنامج الزيارة:

9:00 الوصول إلى القوزح

9:30 الإنتقال إلى مزار أم النور عين إبل

10:00 وضع إكليل على نصب الشهداء عين إبل

10:30 حضور القداس في عين إبل

11:30/12:00 لقاء في قاعة الكنيسة مع أهالي عين إبل

12:15/14:15 الوصول إلى رميش ولقاء الفعاليات والأهالي في قاعة كنيسة التجلي

14:30 الوصول إلى دبل للغداء

16:00 لقاء مع أهالي دبل

16:30 التوجه إلى بيروت