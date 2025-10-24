المركزية - نوه عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في بيان "بقرار مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وقال:" انني أتطلع الى ان تقوم هذه الهيئة بدورها في وضع الأسس العلمية والعملية لضمان سلامة غذاء وصحة اللبنانيين بخاصة في تنسيق الجهود والأدوار والصلاحيات بين الوزارات والإدارات المتعددة لوضع حد لحالات التفلت وعدم مطابقة المواصفات وتعريض صحة وسلامة اللبنانيين لمخاطر جمة لا سيما ان ما يكشف احيانا من هذه الحالات لا يعدو كونه رأس جبل الجليد من الانتهاكات الغذائية والصحية" .

ووجه "التحية لروح الشهيد باسل فليحان الذي كان اول من اسس وطرح قانون سلامة الغذاء والشكر لكل الجهود التي قادت إلى إقراره لا سيما جهد الدكتور عاطف مجدلاني من موقعه في لجنة الصحة النيابية في زمن حملة سلامة الغذاء التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي في وزارتي الصحة والزراعة حينها والتي قادت إلى اقرار هذا القانون بعد سنوات من الانتظار" .