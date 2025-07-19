Jul 19, 2025 1:26 PMClock
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أبو فاعور: موقفنا يمكن أن يؤثر إيجاباً على الوضع في سوريا وكمال جنبلاط كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

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