Jul 19, 2025 1:24 PMClock
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أبو فاعور في لقاء مع العشائر العربية في دار إفتاء البقاع: لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف

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