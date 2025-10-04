عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور لقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا مع المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع المهندسة بولا حاوي ووفد من المؤسسة، ضم رئيس مصلحة المحطات والمشاريع المهندس كابي فريجي وعضو مجلس الادارة المهندس عماد محمود، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، مدير مكتب النائب ابو فاعور علي اسماعيل، عضو الوكالة فادي طلايع، رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل، رؤساء بلديات قرى راشيا ومخاتيرها.

وجرى خلال اللقاء بحث في حاجات البلديات لصيانة الشبكات الداخلية وتمديد شبكات جديدة، إضافة الى حاجة عدد من القرى لمشاريع الطاقة الشمسية لضخ المياه وتوزيعها.

وتم وضع رؤساء البلديات في المراحل التي وصلت اليها الأعمال التي تنفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية ضمن مشروع مياه "عين الزرقاء"، اضافة الى خطة الوزارة لتطوير شبكات المياه وتحديثها ضمن الإمكانات المتوافرة، وأهمية تحسين الجباية من اجل إستمرار العمل وعمليات الصيانة.

واستمعت حاوي الى أوضاع البلديات وحاجاتها الاساسية، اضافة الى مطالب ملحة وضرورية لعدد من القرى. وتم الاتفاق على مجموعة اجراءات لتحسين التغذية بالمياه في قرى راشيا من عين الزرقا ومن مياه لوسي.