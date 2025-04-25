Apr 25, 2025 6:36 PMClock
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أبو عبيدة: ما زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات "العدو" لإيقاعها بمقتلة محققة

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