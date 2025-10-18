إنتقد النائب السابق أمل أبو زيد قرار تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، وكتب على منصة "أكس" : "عادت حليمة إلى عادتها القديمة وعدنا لنفاجأ بقرارات وزارية ارتجالية حول قبول تسجيل الطلاب السوريين بناء لتبريرات غير مقنعة...".

واضاف: "لقد كنا وما زلنا في التيار الوطني الحر السبّاقين في التحذير من الأضرار الوطنية لمثل هذه الخطوات التي تفاقم الأزمة التعليمية في لبنان وتضغط على مجتمعنا، ونادينا وما زلنا بضرورة تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بدلاً من إندماجهم في مجتمعنا ومحاولة تشريع وجودهم، الأمر الذي يشكل تهديداً للكيان".

وختم: "أبناؤنا أولى بالتعليم...وكفى قرارات عشوائية".