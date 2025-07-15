Jul 15, 2025 5:43 PMClock
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أبو زيد: أحداث سوريا تهدد وجود الأقليات

كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "ما نشهده في سوريا من أحداث أمنية له تداعيات سلبية على وجود الأقليات وعلى مستقبلهم وعيشهم الحر والكريم".
واضاف "نناشد المعنيين الحفاظ على التنوع في سوريا وبذل كل الجهود لتوفير الأمن والأمان لكل مكوّنات المجتمع السوري كي لا تشعر أي فئة بخطر وجودي".

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