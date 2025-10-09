Oct 9, 2025 11:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أبو الغيط: نتطلع إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o