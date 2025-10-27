وصل الامين العام لحامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى مطار رفيق الحريري الدولي_ بيروت بعد ظهر اليوم.

وكان وزير الإعلام المحامي بول مرقص، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين في استقباله.

ويزور ابوالغيط لبنان ليومين.

واعلن المتحدث الرسمي باسم ابو الغيط جمال رشدي انه من المقرر أن يحضر أبو الغيط افتتاح الدورة الـ ٢١ لـ "ملتقى الإعلام العربي"، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل ، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

واشار الى ان "أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان".