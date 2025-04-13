Apr 13, 2025 11:46 AMClock
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أبرشية القدس: ندين بأشد العبارات استهداف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة فجر أحد الشعانين

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