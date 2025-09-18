صدر عن عشيرة آل حدشيتي البيان الآتي:

"بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٥ تداعى ابناء عائلة آل حدشيتي الى لقاء في منزل المغدور حكمت حدشيتي، واصدروا البيان الآتي:

باسم أبناء عشيرة آل حدشيتي، إذ نؤكّد ان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، نناشد الأجهزة الأمنية والقضائيّة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على حماية الدستور، التحرك الفوري والجاد لكشف هوية القاتل الذي يسرح ويمرح، وتوقيفه ومَن خلفه، وتسليمهم إلى العدالة لينالوا القصاص العادل وفقا للقوانين اللبنانية.

ونحذّر من أي تهاون أو إبطاء في هذا الملف، لأن السكوت او التراخي في هذه الجريمة سيكون ذريعة مشروعة لجريمة مقابلة قد ترتكب تحت عنوان الثأر والكرامة يوم تغيب او تتقاعس الدولة عن واجبها.

نتوجّه إليكم يا فخامة الرئيس العماد جوزف عون، باعتبار هذه الجريمة حصلت في عهدكم وعلى مسافة مئات الأمتار من القصر الجمهوري، وعلى بعد أمتار من ثكنة عسكرية للجيش اللبناني في وضح النهار وفي يوم سلميّ.

نناشدكم يا فخامة الرئيس توفير العدالة وحماية أرواحنا والوقوف إلى جانب عائلتكم "آل حدشيتي" وتبنّي قضيّتنا.

إنّ صمت الدولة هو تقصير، وأي تلكّؤ في كشف الحقيقة وتسليم الفاعل سيعتبر استهتاراً بدماء أبنائنا. وعليه، نؤكّد أنّ عشيرة آل حدشيتي لن تقبل أن يطوى هذا الملف كما طويت ملفات كبيرة قبله.

ونحذّر بشديد اللهجة والعبارة، وبكل ما للكلمة من معنى، أنّنا سنلجأ إلى ما تفرضه علينا كرامتنا وأعراضنا في الدفاع عن دمنا إن لم تتحمّل الدولة مسؤوليتها، راجين أن يسبق التحقيق غضب الشارع".